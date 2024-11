Aanvallers combineerden Firefox- en Windows-lek voor verspreiding backdoor

Aanvallers hebben een kwetsbaarheid in Mozilla Firefox en Windows gecombineerd voor het automatisch infecteren van gebruikers met een backdoor, zo laat antivirusbedrijf ESET weten. Op het moment van de aanvallen waren er geen beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheden beschikbaar. Mozilla werd op 8 oktober over het beveiligingslek ingelicht en kwam op 9 oktober met een patch voor Firefox.

Het onderzoek naar de kwetsbaarheid in Firefox (CVE-2024-9680) leverde een tweede aangevallen kwetsbaarheid op die zich in Windows bevond (CVE-2024-49039). Microsoft werd op 14 oktober ingelicht en verhielp het probleem op 12 november. De aanvallen begonnen met een malafide website die slachtoffers naar een exploitserver stuurde. Was de aanval succesvol, dan werd er shellcode uitgevoerd die de uiteindelijke backdoor op het systeem van de gebruiker installeerde.

Het beveiligingslek in Firefox maakte het mogelijk voor aanvallers om code binnen de browser uit te voeren. Firefox maakt gebruik van een sandbox, om te voorkomen dat kwetsbaarheden in de browser een aanvaller meteen toegang tot het hele systeem geven. Het beveiligingslek in Windows maakte het mogelijk om uit de sandbox van de browser te breken en zo code op het systeem uit te voeren. Het beveiligingslek in de Task Scheduler van Windows is alleen te misbruiken door een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft.

Van 10 tot 16 oktober, net nadat de Firefox-kwetsbaarheid was gepatcht, ontdekten onderzoekers van ESET andere servers waarop de exploit draaide. Eenmaal actief kan de backdoor wachtwoorden, cookies en andere inloggegevens stelen, alsmede allerlei soorten bestanden, screenshots maken en gebruikt worden voor het aanvallen van andere systemen. Volgens het antivirusbedrijf bevinden de meeste potentiële slachtoffers zich in Europa en de Verenigde Staten. De aanval is het werk van een aan Rusland gelieerde groep die zich met cybercrime en spionage bezighoudt, aldus ESET.