Australische Tweede Kamer stemt voor verbod op social media onder de 16 jaar

"Er moeten maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat de platforms redelijke stappen nemen om te zorgen dat de leeftijdsgrens wordt nageleefd", liet de Australische minister Rowland van Communicatie eerder weten.

Er komen geen uitzonderingen voor kinderen die toestemming van hun ouders hebben.

Zeg maar dag tegen de mensenrechten... De natte droom van een controlestaat.Nu is er altijd een excuus om de identiteit van elke persoon op internet te controleren.Redelijk? We weten sinds de Coronacrisis allemaal hoe redelijk de overheid is. "Je moet", anders word je buitengesloten uit de maatschappij.Dus met een pennestreek worden alle Australische ouders uit de ouderlijke macht ontzet. Je zou er bijna Trump van gaan stemmen.Dit gaat de meeste Australische kinderen niet beschermen. Iedereen raakt zijn vrijheid kwijt omdat men de werkelijke oorzaken van schade voor de kwetsbaarste kinderen niet wil aanpakken. Want die werkelijke oorzaken zitten in het verdienmodel van grote bedrijven. Die bedrijven maken liever meer winst in een groepsdictatuur dan wat minder winst in een vrij land.