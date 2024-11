Mijn leidinggevende eist dat ik deelneem aan een WhatsApp-groep op mijn privételefoon. Mag dit?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mijn leidinggevende heeft deze week een WhatsApp-groep geïnstalleerd op de werknemers hun WhatsApp (op de privételefoon) om bij aanvang van het werk in te loggen en bij het naar huis gaan weer uit te loggen. Mag dit zo maar? Volgens mij kan dit toch niet. Ik ben het er absoluut niet mee eens en dat heb ik ook gezegd. Ik mag er iets van vinden werd mij verteld, maar meer ook niet.

Antwoord: In het algemeen bepaalt de werkgever hoe het werk wordt uitgevoerd. Dus ook welke middelen ("gereedschappen") de werknemer mag gebruiken. Denk aan wel of niet met een laptop, en Word lokaal versus Office 365. Hij moet daarbij als 'goed werkgever' nadenken over zaken als privacy van de werknemer en eventuele andere problemen.

In principe mag de werkgever dus WhatsApp aanwijzen als het middel voor overleg tussen collega's, of het afstemmen van diensten, ruilen van vrije dagen en zulke dingen.

Dat wordt alleen anders als je (zoals de vraag zegt) dit bij de privételefoon van werknemers gaat eisen. Dat gaat nogal ver, zeker omdat je bij WhatsApp serieuze gegevens- en privacyrisico's kunt bedenken. Ook is het een serieus risico dat je buiten werktijd allerlei werkberichten meekrijgt, met de verwachting dat je reageert ("dringend: wie kan er maandag om 7uur openen" zondagmiddag 14:30). Het is immers je Whatsapp, dus dat zie je dan toch.

Gezien die factoren denk ik dat de werkgever dit niet kan eisen, tenzij het een app op de werktelefoon is. Dat lost het berichtenprobleem op: die zet je uit of leg je weg als je niet met werk bezig wilt zijn. Het privacyrisico blijft, maar is dan nadrukkelijk het probleem van de werkgever.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.