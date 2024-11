Hema getroffen door ransomware-aanval op softwareleverancier Blue Yonder

Naast Starbucks en verschillende Britse supermarkten is ook Hema getroffen door de ransomware-aanval op softwareleverancier Blue Yonder. Hema heeft systemen moeten uitschakelen en is overgegaan op het handmatig verwerken van orders. "Het is veel meer werk, maar we hebben gelukkig back-upsystemen. We hebben geen extra mensen hoeven inzetten en er zullen geen lege schappen in de winkels ontstaan", zo laat een Hema-woordvoerder tegenover De Telegraaf weten.

Blue Yonder biedt software voor ondersteuning van de logistieke keten en distributie, alsmede HR, zoals salarisadministratie. Op 21 november werd de 'managed services hosted environment' van het softwarebedrijf getroffen door een ransomware-aanval, zo liet het bedrijf eerder in een verklaring op de eigen website en aan media weten. Verdere details zijn niet gegeven, behalve dat 'meerdere recoverystrategieën' worden onderzocht en het onderzoek nog gaande is. Sinds 24 november heeft Blue Yonder, dat tal van Fortune 500-bedrijven als klant heeft, geen verdere updates over het incident gegeven.