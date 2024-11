Thaise politie houdt verdachte aan voor sms-fraude via malafide 'zendmast'

De Thaise politie heeft een 35-jarige man aangehouden op verdenking van het versturen van bijna één miljoen malafide sms-berichten via een zelfgemaakte, malafide 'zendmast'. De verdachte reed rond in Bangkok in een busje met daarin apparatuur, die zich als zendmast voordeed. Het ging onder andere om een wifi-router, vier mobiele telefoons en een mobiele stroomvoorziening.

Over een periode van drie dagen werden zo bijna één miljoen sms-berichten naar personen in de buurt gestuurd. De sms-berichten lieten ontvangers weten dat ze een prijs hadden gewonnen, zo meldt de Thaise krant Khaosod. De link wees echter naar een phishingsite die om creditcardgegevens vroeg, aldus Bleeping Computer.

Afgelopen juni hielden de Britse autoriteiten twee mannen aan voor het versturen van duizenden phishing-sms'jes via een zelfgemaakte zendmast. Volgens de City of London Police is het de eerste keer in het Verenigd Koninkrijk dat een illegale zendmast als 'sms blaster' is gebruikt om sms-berichten te versturen die de spamfilters van telecomnetwerken omzeilen.