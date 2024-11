Minister: politie moet in besloten chatgroepen kunnen meelezen

De politie moet in besloten chatgroepen kunnen meelezen als wat daar besproken wordt gevolgen kan hebben voor de openbare orde, zo vindt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid die hier in de eerste helft van volgend jaar met een wetsvoorstel voor komt. Vorige week liet de bewindsman al tegenover de Volkskrant weten dat politie undercover mee moet kunnen kijken in besloten Telegramgroepen.

In een nieuwsbericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gesproken over 'chatgroepen' waar politie in het belang van de openbare orde moet kunnen meekijken. "Daarnaast moet de politie ook in bepaalde besloten chatgroepen kunnen meelezen als wat daar besproken wordt gevolgen kan hebben voor grote verstoringen van de openbare orde", aldus het bericht. Het wetsvoorstel waar de minister mee zegt te komen moet de bevoegdheden van politie uitbreiden als het gaat om de 'informatievergaring ten behoeve van de openbare orde handhaving'.

Vorige week liet het kabinet al weten dat het wetsvoorstel de informatiepositie van de politie op het terrein van de openbare orde moet 'moderniseren'. "Het wetsvoorstel bevat de bevoegdheid tot stelselmatige informatievergaring in publiek toegankelijke online bronnen. Dit voorstel zal met een zorgvuldige onderbouwing van nut en noodzaak en een kader van checks and balances worden voorbereid. Daarnaast zal worden gewerkt aan de mogelijkheid om de politie ook (meer) toegang tot besloten app- en chatgroepen te geven."