Zoom wil misleidende beveiligingsclaims voor 18 miljoen dollar schikken met FCC

Zoom wil een privacyonderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar misleidende beveiligingsclaims schikken voor een bedrag van 18 miljoen dollar, zo laat het bedrijf in het laatste financiële kwartaalrapport weten. Eerder sloot Zoom al een schikking met de Amerikaanse toezichthouder FTC en betaalde het 85 miljoen dollar om een massaclaim te schikken.

Volgens de FTC misleidde Zoom de miljoenen gebruikers met de claim dat het de communicatie met end-to-end encryptie beveiligde. Dat was niet het geval. Bij end-to-end encryptie hebben alleen de afzender en ontvanger toegang tot de inhoud van berichten. Zoom paste geen end-to-end encryptie toe en had zodoende toegang tot de communicatie van gebruikers. De claim dat er toch sprake was van end-to-end encryptie gaf gebruikers een vals gevoel van veiligheid, aldus de FTC in 2020.

Zoom misleidde gebruikers ook over de versleutelde opslag van opgenomen meetings, zo stelde de toezichthouder verder. Het bedrijf claimde dat opnames die bij Zoom in de cloud werden opgeslagen meteen waren versleuteld. Wederom ging het om een valse belofte. Sommige opnames bleven zestig dagen lang onversleuteld op de servers van Zoom staan voordat ze naar de beveiligde cloudopslag werden verplaatst.

Een derde kritiekpunt van de FTC betrof de Zoom-webserver die als onderdeel van de macOS-applicatie werd geïnstalleerd. Een kwetsbaarheid in de software zorgde ervoor dat gebruikers zonder enige interactie aan een gesprek deelnamen, waarbij hun webcam werd ingeschakeld. Bij het verwijderen van Zoom op macOS bleef de geïnstalleerde webserver achter en actief. Via deze achtergebleven webserver was het mogelijk voor websites om zonder interactie van gebruikers de Zoom-software opnieuw te installeren en zou een mogelijkheid kunnen bieden om op afstand willekeurige code uit te voeren.

Als onderdeel van de schikking met de FTC hoefde Zoom geen bedrag te betalen, maar moest wel verschillende maatregelen doorvoeren. Nu heeft bedrijf een schikkingsvoorstel aan de SEC gedaan van achttien miljoen dollar. De beurswaakhond moet hier nog op reageren.