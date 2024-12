Amazon laat klanten via fysieke AWS-locaties data naar cloud uploaden

Amazon is een proef gestart waarbij klanten via een 'Data Transfer Terminal', een fysieke locatie in een gebouwd van het techbedrijf, hun data naar de cloud kunnen uploaden. Vooralsnog zijn er twee plekken, in New York en Los Angeles, waar dit mogelijk is, maar het bedrijf zegt met meer locaties wereldwijd te komen. De dienst is bedoeld voor het uploaden van grote hoeveelheden data naar Amazons eigen cloud AWS (Amazon Web Services).

Klanten kunnen een tijdslot boeken en worden dan naar kamer geleid met een patch panel, glasvezelkabel en een computer. Amazon omschrijft het als een 'high throughput connection' waarmee data snel is over te hevelen naar AWS-endpoints, zoals Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) en Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Het techbedrijf merkt op dat de fysieke locaties 'vanwege veiligheidsredenen' niet voorzien zijn van een AWS-logo. Wanneer andere locaties beschikbaar komen is niet bekendgemaakt.