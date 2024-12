AIVD-toezichthouder verhuist volgende maand naar tijdelijke locatie

De Commissie Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat volgende maand verhuizen naar een tijdelijke locatie in Den Haag. Daarnaast blijft ook de huidige locatie voor de toezichthouder behouden. Dat laat premier en minister van Algemene Zaken Dick Schoof aan de Tweede Kamer weten (pdf). Eerder werd al bekend dat de CTIVD op 1 juli 2026 een definitieve nieuwe locatie krijgt.

Op 1 juli is de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma in werking getreden. Het wetsvoorstel biedt de AIVD en de MIVD tijdelijk meer handelingsruimte wat betreft de inzet van de hackbevoegdheid en onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. Daarnaast voorziet het in mogelijkheden om bulkdatasets langer te bewaren wanneer de nationale veiligheid dat vraagt.

Volgens de CTIVD zijn er tien fulltime medewerkers nodig om effectief toezicht uit te oefenen op wat er in de Tijdelijke wet is geregeld en de continuïteit van het toezicht alsmede de versterking van de slagkracht van de diensten te waarborgen. De toezichthouder heeft herhaaldelijk laten weten dat het onvoldoende personeel en werkruimte heeft om het toezicht op de inlichtingendiensten goed in te richten.

Het feit dat de Tijdelijke wet in werking trad zonder adequaat toezicht zorgde voor de nodige vragen in de Tweede Kamer. Partijen wilden dan ook opheldering, onder andere over de huisvesting van de CTIVD. Afgelopen september liet Schoof weten dat de CTIVD per 1 januari 2025 tot 1 juli 2026 tijdelijk wordt gehuisvest. De toezichthouder krijgt op 1 juli met de locatie Turfmarkt 147 in Den Haag een definitieve nieuwe locatie.

Uit een recent debat met de Tweede Kamer bleek dat er nog een aantal 'facilitaire vraagstukken' waren met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van de CTIVD. "Inmiddels kan ik de Kamer melden dat in goed overleg met alle betrokken partijen, waaronder ook de CTIVD, afspraken zijn gemaakt over de ontbrekende voorzieningen. Er wordt gepland op verhuizing van de CTIVD in januari 2025", laat de premier nu weten. Schoof voegt toe dat de afdeling toezicht van de commissie inmiddels op sterkte is en er wordt gewerkt aan het vervullen van de andere vacatures.