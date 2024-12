Speciaal voor OpenWrt ontwikkelde router 'OpenWrt One' gelanceerd

Software Freedom Conservancy (SFC) heeft de eerste speciaal voor OpenWrt ontwikkelde router gelanceerd, de OpenWrt One. De router is volgens SFC voor altijd 'unbrickable' en moet gebruikers vrijheid van software en het recht op reparatie geven. OpenWrt is een populair op Linux-gebaseerd besturingssysteem voor routers. Het is op meer dan achttienhonderd verschillende routermodellen te installeren.

De Software Freedom Conservancy is een non-profitorganisatie rond 'ethische technologie' en heeft als missie het recht op reparatie en het verbeteren en herinstalleren van software. "De OpenWrt One laat zien wat mogelijk is wanneer hardwareontwerpers en fabrikanten het softwarerecht op reparatie prioriteit geven; de OpenWrt One volgt de eisen van de copyleft-licenties van Linux en andere GPL-gelicenseerde programma's. Dit apparaat biedt vanaf het begin een volledige copyleft-conforme source code release", aldus de SFC.

De OpenWrt One kost volgens het persbericht met behuizing 89 dollar en zonder 68 dollar. Het apparaat wordt aangeboden via AliExpress. De europrijzen bedragen op het moment van schrijven 107 euro voor de volledige set en 80 euro voor alleen het logic board. Eerder verscheen ook de GL-MT6000, die een aangepaste geforkte versie van OpenWrt draait.