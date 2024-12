'Een derde van de Belgen boven de 75 jaar nog nooit online geweest'

Een groot deel van de Belgische senioren is nog nooit online geweest, zo blijkt uit onderzoek van het Belgische statistiekbureau Statbel. Dat besloot dit jaar voor het eerst het internetgebruik in de leeftijdsgroep 75 tot 89 jaar te onderzoeken. Dan blijkt dat 35 procent van de personen tussen 75 en 89 jaar nog nooit online is geweest. Nog eens vijf procent was meer dan drie maanden geleden voor het laatst online.

"Dat betekent dat slechts 60 procent van de 75-89-jarigen internet gebruikten, tegenover 96 procent van de bevolking tussen 16 en 74 jaar. En het verschil tussen mannen en vrouwen is nog duidelijker bij senioren: 69 procent van de mannen tussen 75 en 89 jaar maken gebruik van het internet, tegenover slechts 52 procent van de vrouwen, terwijl deze percentages schommelen tussen 97 procent voor mannen en 95 procent voor vrouwen in de rest van de bevolking", aldus Statbel.

Vorig jaar liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten dat In 2022 vijf procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder aangaf nog nooit online te zijn geweest. Vooral bij ouderen daalde het percentage dat nooit gebruik van internet heeft gemaakt. In 2017 gaf ruim een derde van de 75-plussers (36 procent) aan nooit op internet te zijn geweest. Dat percentage daalde in 2022 naar 23 procent.