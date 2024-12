Apple door medewerker aangeklaagd over monitoren privéapparatuur

Een medewerker van Apple heeft zijn werkgever aangeklaagd wegens het monitoren van privéapparatuur. Volgens de klager verplicht Apple dat personeel alleen Apple-apparatuur voor het werk gebruikt. Vanwege de beperkingen die Apple aan deze apparaten oplegt gebruiken de meeste medewerkers hun eigen Apple-apparaten. Wanneer medewerkers hun eigen apparaten gebruiken zijn ze verplicht om hun persoonlijke iCloud-accounts te gebruiken en moeten ze software installeren waarmee Apple alles op het apparaat kan zien, waaronder de real-time locatie.

"Als je je persoonlijke account op een door Apple beheerde iPhone, iPad of computer gebruikt, of die eigendom van Apple zijn, kan alle data op het apparaat (waaronder e-mails, foto's, video's, notities en meer) door Apple worden doorzocht", zo zou volgens de klager in het vertrouwelijke bedrijfsbeleid van Apple staan. Apple laat in een reactie tegenover Semafor weten dat het zich niet kan vinden in de beschuldigingen en dat personeel de werkomstandigheden kan bespreken.

In het verleden hebben medewerkers van Apple vaker geklaagd dat het bedrijf toegang tot hun persoonlijke informatie heeft. Medewerkers zouden een apart iCloud-account voor werk kunnen gebruiken, maar volgens de klager wordt dit actief door Apple ontmoedigd. "Voor Apple-medewerkers is het Apple-ecosysteem geen walled garden. Het is een gevangenis. Een panopticon waar medewerkers, zowel tijdens als na het werk, zijn blootgesteld aan het alziende oog van Apple", aldus de klager.