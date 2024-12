Wodkaproducent Stoli vraagt mede wegens ransomware faillissement aan in VS

Wodkaproducent Stoli heeft mede wegens een ransomware-aanval faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten (pdf). Volgens Stoli USA zijn er meerdere redenen voor de beslissing. Zo is de vraag naar alcohol na de coronapandemie sterk afgenomen, is er sprake van toegenomen kosten en inflatie, is het bedrijf al enige tijd in een kostbaar juridisch gevecht met de Russische overheid verwikkeld en werd het afgelopen augustus getroffen door een ransomware-aanval.

De aanval zorgde voor een ernstige verstoring van de it-infrastructuur die alle bedrijven binnen de Stoli Group raakte, waaronder Stoli USA. Door de aanval werd het enterprise resource planning (ERP) systeem uitgeschakeld en moesten de meeste interne processen, waaronder de boekhouding, terugvallen op 'manual entry mode'. De systemen zullen naar verwachting niet eerder dan het eerste kwartaal van 2025 zijn hersteld.

Het bedrijf zou als gevolg van de aanval ook niet in staat zijn om financiële overzichten aan schuldeisers te verstrekken, die stellen dat het bedrijf met betrekking tot het voldoen van een openstaande schuld van 78 miljoen dollar in gebreke is, meldt persbureau Reuters. Stoli USA stelt in de faillissementsaanvraag dat de aanval grote impact op de financiële gezondheid van het bedrijf had.