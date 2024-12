Politiedatabase Camera in Beeld telt bijna 339.000 camera's op 74.000 locaties

Politiedatabase Camera in Beeld telt bijna 339.000 beveiligingscamera's op ruim 74.000 locaties, zo heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Camera in Beeld is een systeem van de politie waar burgers, overheidsinstanties en bedrijven hun beveiligingscamera‘s kunnen registreren. Mocht er bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd kan de politie via de database kijken waar er camera’s hangen waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s.

"In dit systeem houden wij per straat bij welke beveiligingscamera’s beschikbaar zijn, wie de eigenaar is en hoe lang de beelden worden bewaard. Met Camera in Beeld zien wij welke burgers of bedrijven camera’s hebben aangemeld. Door gebruik te maken van de aanmelding met DigiD kunnen wij de gegevens over de camera’s gemakkelijker actueel houden, gericht opvragen en daders hopelijk sneller opsporen", aldus de politie. De politie kijkt niet live mee met de beelden. Wel worden de beelden vaak gevorderd, liet BNR eerder dit jaar weten.

Volgens Van Weel blijft de inzet van camerabeelden belangrijk bij de opsporing en vervolging van verdachten. "Het project “Camera in Beeld” van de politie laat burgers, bedrijven en gemeenten camera’s registreren. Sinds de start van “Camera in beeld” zijn er 338.751 camera’s op 74.494 locaties geregistreerd", zo schrijft hij in een voortgangsrapportage over de aanpak van High Impact Crimes aan de Tweede Kamer. Daarin wordt niet gemeld hoe vaak beelden hebben geholpen bij de opsporing en vervolging. Eerder werd al bekend dat het grootste deel van de geregistreerde camera's bij bedrijven hangt (zo'n 240.000), gevolgd door particulieren (zo'n 75.000) en overheidsinstanties (zo'n 23.000). Het aantal locaties was toen niet bekend.