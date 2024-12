Rechtbank spreekt verdachte vrij van doxing officier van justitie

De rechtbank Rotterdam heeft een 56-jarige verdachte vrijgesproken van het doxen van een officier van justitie en diens broer. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van twee maanden geëist. De verdachte plaatste op 22 en 23 december vorig jaar berichten op X waarin hij gegevens over de officier van justitie en diens broer verspreidde. Sinds 1 januari van dit jaar is het verspreiden van identificerende informatie over iemand met het doel iemand bang te maken, overlast te bezorgen of in zijn beroep te hinderen, ook wel doxing genoemd, strafbaar.

Doxing kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van maximaal 22.500 euro. "Het OM vindt dat verdachte deze posts heeft verspreid en ter beschikking gesteld met het oogmerk van intimidatie. Voor verdachte was al vóór 1 januari 2024 in voldoende mate voorzienbaar dat zijn gedragingen eind 2023 aanleiding konden geven tot strafbaarheid na 1 januari", aldus de officier van justitie tijdens het requisitoir.

De officier maakte ook een vergelijking tussen de berichten op X en het ophangen van een poster in de 'offline wereld'. "Deze posters zijn op 22 en 23 december opgehangen, en hangen er na 1 januari 2024 nog steeds, terwijl verdachte weet dat er honderden mensen naar de posters kijken of hebben gekeken. Door het laten hangen van de poster wordt de inhoud verspreid en aan anderen ter beschikking gesteld."

De rechter ziet dat anders: "In het voorbeeld van de poster met strafbare teksten daarop zal de persoon die de poster heeft opgehangen zelf ook iedere dag geconfronteerd worden met de poster en zal hij iedere dag opnieuw ervoor kiezen om de poster te laten hangen zodat voorbijgangers, opnieuw en ook steeds, kennis kunnen nemen van de inhoud ervan. Het nalaten de poster te verwijderen wordt daarmee een bijna actieve handeling die kan worden geduid als (opnieuw) verspreiden met meergenoemd oogmerk."

Dat ligt volgens de rechter anders bij het plaatsen van berichten op een socialmediaplatform als X waar dagelijks vele berichten worden geplaatst waarmee de verzender niet steeds opnieuw wordt geconfronteerd. De rechter stelt dat toen de berichten werden geplaatst het verspreiden niet strafbaar was. "Voor de vaststelling dat de verdachte door na te laten deze berichten na 1 januari 2024 te verwijderen deze opnieuw, of nog steeds, heeft verspreid met meergenoemd oogmerk biedt het dossier onvoldoende bewijs", aldus de rechter, die de man vrijspreekt.