Wat kan ik doen tegen een drone die over mijn achtertuin vliegt?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik woon in een vrijstaand huis in een landelijk gebied. Kennelijk is het daar interessant voor dronebestuurders, want ongeveer dagelijks vliegt er wel zo’n ding over mijn achtertuin. Nu vroeg ik me af, is daar juridisch wat aan te doen? Het is toch een schending van mijn eigendomsrecht.

Antwoord: De lucht boven je grond is inderdaad deel van je eigendom. Art. 5:21 BW zegt “De bevoegdheid van de eigenaar van de grond om deze te gebruiken, omvat de bevoegdheid tot gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte.” En daaronder valt ook het recht anderen dat gebruik te ontzeggen.

Daar zit wel een grens aan, lid 2 van dit artikel zegt dat anderen wél die ruimte mogen gebruiken als “de eigenaar geen belang heeft zich daartegen te verzetten”. En belangrijker: lid 3 bepaalt dat het voorgaande niet geldt bij vliegen. Dit is opgenomen om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen met iedere grondeigenaar moeten onderhandelen bij een vliegroute.

Of een drone ‘vliegt’, is al een decennium onderwerp van discussie. Bij invoering van dit wetsartikel ging het vooral over vliegtuigen die 300 meter of hoger vliegen. Dat is wat anders dan een drone die een metertje of anderhalf over je dak vliegt, of een tijdje boven je koikarpervijver blijft hangen. Ook lijkt de bepaling alleen te gaan over bemand vliegen, afgaande op de parlementaire behandeling (“zich door de lucht voortbewegen”).

Natuurlijk is er meer regelgeving voor drones. De Rijksoverheid vat deze netjes samen, waarbij mij dan opvalt dat alleen bij open categorie A3 expliciet staat dat je “minimaal 150 meter afstand van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones” moet houden. De regels gaan vooral over afstand houden tot mensen of gebouwen. Impliciet zit hier denk ik achter dat je enkel met je eigendomsrecht te weinig belang hebt om je tegen overvliegende drones te verzetten.

Meestal gaat de reden voor het verbod om iets anders dan enkel de eigendom. Denk aan een drone met camera die steeds opnames maakt, of een drone die de kippen van de leg krijgt door zijn gebrom. Het continue gebrom (als je bij een populaire vliegplek woont) kan ook behoorlijk irritant zijn. Die redenen kunnen op zichzelf ook het vliegen onrechtmatig maken, maar dat moet dan wel apart aangetoond worden.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.