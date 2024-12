Vorig jaar zijn 184.000 Nederlanders slachtoffer van fraude in het betalingsverkeer geworden, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan specifiek om bancaire en niet-bancaire fraude. In 2021 ging het in totaal nog om 157.000 slachtoffers. Dat baseert het CBS op basis van onderzoek onder 182.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder.

Bij bancaire fraude weet een crimineel toegang te krijgen tot de bankrekening van het slachtoffer, bijvoorbeeld door een bankpas te stelen en de pincode af te kijken. Bij de helft van deze delicten was de schade lager dan driehonderd euro. Bancaire fraude kwam in 2023 vaker voor dan in 2021, 110.000 tegenover 82.000 keer, maar de schade per delict was lager, aldus het CBS. In 2021 bedroeg de schade bij de helft van de gevallen nog vierhonderd euro.

Bij niet-bancaire fraude in het betalingsverkeer maakt het slachtoffer zelf geld over naar een crimineel, die zich bijvoorbeeld voordoet als iemand anders. Het gaat dan om delicten als bankhelpdeskfraude of WhatsAppfraude. Vorig jaar werden 74.000 mensen slachtoffer van niet-bancaire fraude, vergelijkbaar met het aantal slachtoffers in 2021. In 2023 was bij de helft van de delicten de schade lager dan vierhonderd euro. Dat was in 2021 nog negenhonderd euro.