Mozilla presenteert nieuw logo, belooft gebruikers 'terugwinnen van internet'

Mozilla heeft als onderdeel van een 'brand refresh' een nieuw logo gepresenteerd en belooft gebruikers het 'internet terug te winnen'. De Firefox-ontwikkelaar werd 26 jaar geleden opgericht maar verkeert in zwaar weer. Zo voerde het dit jaar meerdere ontslagrondes door en is het aantal van Firefox op de desktop door de jaren heen steeds verder afgenomen. Veertien jaar geleden had Firefox nog een aantal van meer dan dertig procent, aldus StatCounter. Dat is inmiddels gedaald naar 6,4 procent.

"Sinds we onze browsercode meer dan 25 jaar geleden open source maakten, is de missie van Mozilla nog steeds hetzelfde. Het ontwikkelen en ondersteunen van technologie in het algemeen belang, en tegelijkertijd het aanjagen van meer innovatie, meer concurrentie en meer keuze op internet. "Hoewel we aan de voorhoede van privacy en open source staan, zien mensen niet precies wat we doen. We misten kansen om zowel nieuwe als bestaande gebruikers te bereiken", zegt Mozilla-president Mark Surman. "Deze rebrand is niet alleen een facelift, we leggen het fundament voor de komende 25 jaar.

Het nieuwe logo in de vorm van een vlag moet de 'activistische geest' van Mozilla weergeven en de toewijding tot het 'terugwinnen van het internet', zo stelt Mozillas Lindsey Lionheart O’Brien. "Onze nieuwe merkstrategie en uiting belichamen onze rol als leider op het gebied van digitale rechten en innovatie, waarbij we mensen door middel van privacybeschermende producten, open source developer tools en community-building inspanning boven winst stellen." Daarnaast bevat het logo ook een verwijzing naar Mozillas iconisch Tyrannosaurus rex symbool.

"In een tijd van privacyschendingen, AI-uitdagingen en misinformatie, gaat deze transformatie over het mobiliseren van mensen om de controle over hun tijd, individuele uitingen, privacy, gemeenschap en gevoel van verwondering terug te pakken. Met onze "Reclaim the Internet" belofte, een vorig jaar ontwikkelde strategie met DesignStudio, stelt het nieuwe merk mensen in staat om zich uit te spreken, samen te komen en een gelukkiger, gezonder internet te bouwen - waar we allemaal ons leven, online en offline, kunnen vormgeven", besluit O’Brien.