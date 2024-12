Microsoft: TPM 2.0 niet-onderhandelbare eis voor Windows 11

Door Anoniem: Gelukkig werkt GNU+Linux wel op de oudere TPM hardware.

Ik denk dat er een hoop mensen gaan overstappen.

Mint is een goed idee voor beginnende Windows-gebruikers, Mint is erg stabiel, gebruikersvriendelijk en heeft een goede set applicaties voor beginners, daarnaast is de gebruikersinyerface bijna hetzelfde als die van Windows. (De Cinnamon desktop omgeving)

Ook handig voor mensen die niet meer bespioneert willen worden door ome Microsoft.

Ik denk niet dat een hoop mensen gaan overstappen naar Linux hierdoor.Als ik terug kijk naar wat oudere machines die ik voorbij zie komen privé dan draaien ze nog wel eens Windows 7, 8 of 8.1.Dat blijven ze gewoon gebruiken tot het apparaat niet meer werkt, of dat websitemakers modernere browserversies vereisen die de computer niet meer aan kan.Teun en Henkie met hun computer die 10 jaar oud is en nog Windows 7 draait (want ook al was 10 een gratis upgrade, dat is toch te veel moeite) houden zich ook totaal niet bezig met "microsoft bespioneert mij". Die accepteren liever alle cookies en delen hun hele hebben en houden op Facebook.