CISA adviseert Amerikanen na aanval op telco's versleutelde chatapps

Het Amerikaanse cyberagentschap CISA adviseert Amerikanen wegens aanvallen op verschillende telecombedrijven het gebruik van versleutelde chatapps. Ook de FBI geeft dit advies, maar heeft het dan wel over 'verantwoord beheerde encryptie'. Dat laten functionarissen van beide overheidsdiensten aan NBC News weten. Het CISA, de FBI, de Amerikaanse geheime dienst NSA en diensten uit andere Five Eyes-landen waarschuwden afgelopen dinsdag dat aan China gelieerde actoren bij grote telecomproviders zijn binnengedrongen om zo spionagecampagnes uit te voeren.

Volgens de diensten zouden de aanvallers voor zover bekend misbruik maken van bestaande kwetsbaarheden in de infrastructuur van getroffen providers. "Er is geen nieuwe methodes waargenomen. Het patchen van kwetsbare apparaten en diensten, alsmede het algemeen beveiligen van omgevingen, zal de kans op binnendringen verminderen en de activiteiten van de actoren mitigeren." De waarschuwing bevat ook advies aan netwerk-engineers voor het beveiligen van netwerken door allerlei maatregelen door te voeren.

De Amerikaanse overheidsdiensten hebben ook advies voor particulieren. "Encryptie is je vriend, of het nu gaat om tekstberichten of als je de mogelijkheid hebt versleutelde stemcommunicatie te gebruiken. Zelfs als de tegenstander de data kan onderscheppen, als het is versleuteld, zal dit het onmogelijk maken, of anders zeer lastig, voor ze om het te detecteren. Dus ons advies is om het gebruik van plain text te vermijden", zegt Jeff Greene, adjunct-directeur van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security.

Volgens de FBI doen mensen die hun mobiele communicatie willen beschermen er verstandig aan om een toestel te gebruiken dat automatisch updates ontvangt, het gebruik van 'verantwoord beheerde encryptie' en phishingbestendige multifactorauthenticatie (MFA) voor onder andere socialmedia- en e-mailaccounts. Onder 'verantwoord beheerde encryptie' verstaat de FBI encryptie die door providers is te ontsleutelen.