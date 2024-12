NCTV: bijna helft Nederlanders maakt zich zorgen over cyberdreigingen

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over cyberdreigingen, een stijging van vier procent ten opzichte van de vorige meting begin dit jaar, zo stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de nieuwste versie van de Risico- en Crisisbarometer. Het publieksonderzoek naar hoe de bevolking risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid ervaart wordt twee keer per jaar gehouden. Aan het onderzoek deden meer dan 5100 mensen mee.

Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd naar maximaal vijf gebeurtenissen waar men zich de meeste zorgen om maakt. Dan staat 'cyberdreigingen' met 48 procent bovenaan, gevolgd door 'spanningen tussen bevolkingsgroepen' en 'terrorisme'. "Het percentage dat cyberdreigingen als waarschijnlijk ziet is, ten opzichte van de voorjaarsmeting significant toegenomen met 4 procentpunt", aldus de onderzoekers.

Naast dat een groter deel cyberdreigingen als waarschijnlijk is gaan zien, schat een groter deel de ernst ook hoog in, in vergelijking tot de meting van begin dit jaar (van 55 procent naar 62 procent). Cyberdreigingen staan ook bovenaan de lijst van gebeurtenissen die een dreiging voor de nationale veiligheid kunnen vormen. Een laatste ontwikkeling is het percentage dat vindt dat de overheid te weinig doet aan cyberdreigingen. Dit is gestegen van 37 naar 41 procent tussen het voorjaar en het najaar.

"Er zijn geen duidelijke actuele gebeurtenissen aan te wijzen voor de ontwikkelingen tussen voorjaar en najaar 2024. Wel kan het zijn dat er een algeheel sentiment heerst van waakzaamheid gericht op cyberdreigingen en dat over het algemeen in de media en door de overheid hier meer aandacht aan wordt besteed", merken de onderzoekers op. Voordat de meting van het najaar plaatsvond deden zich wel grote problemen voor met CrowdStrike, het NAFIN-netwerk en een datalek met Cisco Webex dat de overheid raakte.