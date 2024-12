FTC beschuldigt gezichtsherkenningsbedrijf van valse en misleidende claims

De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft gezichtsherkenningsbedrijf IntelliVision beschuldigd van valse en misleidende claims en het bedrijf een schikkingsvoorstel gedaan. IntelliVision verkoopt 'AI-based video analytics solutions' die in beveiligingssystemen en smart home touchpanelen worden gebruikt. Het bedrijf claimde dat het de gezichtsherkenningssoftware met miljoenen gezichten had getraind. In werkelijkheid ging het om honderdduizend personen en werden er vervolgens varianten van de gebruikte foto's gemaakt.

IntelliVision claimde ook dat de gezichtsherkenningssoftware bestand was tegen spoofing door middel van een foto of video, maar het bedrijf bleek hier geen bewijs voor te hebben. Het bedrijf claimde verder over de hoogste nauwkeurigheidsscores op de markt te beschikken, wederom zonder bewijs. Ook kon het de claim niet onderbouwen dat de gezichtsherkenningssoftware vrij was van discriminatie op basis van geslacht of ras.

De FTC heeft nu een voorstel gedaan dat IntelliVision opdraagt geen misleidende informatie meer te geven over de nauwkeurigheid en prestaties van de software. Het publiek krijgt dertig dagen de tijd om op het voorstel te reageren, waarna de toezichthouder zal besluiten om het definitief te maken.