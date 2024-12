Online openbaarmaking oorlogsarchief na waarschuwing AP uitgesteld

De geplande online openbaarmaking van het oorlogsarchief op 2 januari aanstaande is na een formele waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgesteld. Minister Eppo Bruins van Onderwijs komt nu met een wetswijziging om het mogelijk te maken dat het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) toch volledig online toegankelijk wordt voor een breed publiek.

De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwde het Nationaal Archief voor het online openbaar maken van het oorlogsarchief, omdat dit in strijd met de Archiefwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is. Het CABR is het grootste en meest geraadpleegde archief over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. In het archief zijn dossiers opgenomen van personen die na de Tweede Wereldoorlog verdacht werden van collaboratie met de Duitse bezetter.

Het archief bevat ongeveer 485.000 dossiers van personen die verdacht werden van collaboratie of hiervoor berecht zijn. Het archief bevat veel strafrechtelijke gegevens, ook van mogelijk nog levende mensen, bijvoorbeeld in processen-verbaal, verhoren en getuigenverklaringen. In de dossiers zitten ook persoonlijke documenten zoals brieven, dagboeken en foto’s. Daarmee bevat het CABR ook veel gevoelige gegevens over bijvoorbeeld de religie, politieke voorkeur, gezondheid of etniciteit van mensen, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Deze gevoelige gegevens hebben niet alleen betrekking op de verdachten, maar bijvoorbeeld ook op slachtoffers, getuigen en nabestaanden die in 2025 mogelijk nog in leven zijn. De wet – ook de Archiefwet – schrijft voor dat gevoelige gegevens niet zomaar voor iedereen beschikbaar mogen worden gemaakt als ze gaan over mensen die in leven zijn", laat de toezichthouder weten.

Volgens de AP bestaat het risico als straks iedereen in het archief kan zoeken dat de gevoelige informatie uit het archief publiekelijk wordt verspreid via bijvoorbeeld sociale media. "Deze onbegrensde toegankelijkheid brengt al met al onnodig grote privacyrisico’s met zich mee." De AP kreeg dit voorjaar een signaal van een nabestaande dat de geplande openbaarmaking van het CABR mogelijk niet op een rechtmatige manier werd georganiseerd.

Privacyrisico's

De AP vroeg het Nationaal Archief om opheldering. Uit de verstrekte informatie bleek dat het Nationaal Archief sinds 2022 meerdere juridische adviezen heeft gevraagd, die steeds op dezelfde privacyrisico’s wezen. "Het Nationaal Archief heeft ondanks deze adviezen de voorgenomen manier van publiceren onvoldoende aangepast. Eén van de adviezen kwam van de eigen juridische afdeling van het Nationaal Archief", laat de AP weten. Verder bleek dat het Nationaal Archief geen advies had gevraagd aan de eigen functionaris gegevensbescherming, terwijl dit wettelijk verplicht is.

Ook heeft het Nationaal Archief de AP niet benaderd voor een voorafgaande raadpleging, waar in dit geval wel aanleiding toe was. Een voorafgaande raadpleging is een advies over hoe om te gaan met privacyrisico’s. Eind oktober vond er een gesprek plaat tussen de Autoriteit Persoonsgegevens, het Nationaal Archief en het ministerie van Onderwijs. Daaruit bleek dat dat het Nationaal Archief niet van plan was om een andere afweging te maken over het online publiceren van het CABR.

De AP had naar eigen zeggen geen andere keuze dan de minister van Onderwijs formeel te waarschuwen dat de geplande online openbaarmaking van het CABR op deze manier niet kan doorgaan. Minister Bruins zegt in gesprek te gaan met de AP om te kijken op welke manier het Nationaal Archief toegang kan bieden tot het gedigitaliseerde archief voor de periode vanaf 2 januari tot het moment dat de wet is gewijzigd.

Een wettelijke grondslag kan volgens de AP wel gecreëerd worden in de Archiefwet. Daarom komt de minister met een wetswijziging met daarin een grondslag voor verwerking van bijzondere, strafrechtelijke en gewone persoonsgegevens die zijn bewaard voor archiveringsdoeleinden.