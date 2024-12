Veel datalekken gemeente Haarlem door verloren mobiele apparaten

Veel datalekken waar de gemeente Haarlem vorig jaar mee te maken kreeg zijn het gevolg van verloren mobiele apparaten. Andere oorzaken die geregeld voorkomen zijn het verkeerd adresseren van brieven of e-mail en het publiceren van niet geanonimiseerde stukken. Dat staat in het rapport over 2023 van de Functionaris Gegevensbescherming (pdf).

Vorig jaar werden er veertig datalekken gemeld, net iets meer dan de 38 incidenten in 2022. In vijftien gevallen werd een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Dat is ongeveer twee keer zoveel als in eerdere jaren. "De redenen voor melding zitten in gevoeligheid en of veelheid van de gegevens waar het om gaat. Daarnaast zijn er ook meldingen gedaan op verzoek van betrokkene of voor het geval er vragen zouden worden gesteld", aldus de Functionaris Gegevensbescherming.

De toename van het aantal meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens ten opzichte van voorgaande jaren ligt volgens de Functionaris Gegevensbescherming in de strengere lijn die inmiddels gevolgd wordt. "Alles wordt gemeld tenzij het privacyrisico echt verwaarloosbaar is." Verder blijkt dat relatief veel (mogelijke) datalekken het gevolg zijn van een verloren mobiel apparaat. Dat was in twaalf meldingen het geval. Andere oorzaken die geregeld voorkomen zijn het verkeerd adresseren van een brief of e-mail en het publiceren van niet geanonimiseerde stukken.

Vorige maand heeft de gemeente Haarlem op het eigen intranet een 'meldknop' geïntroduceerd die het eenvoudiger voor medewerkers moet maken om melding van een datalek te doen. De meldknop was oorspronkelijk al voorzien in 2020 en werd uitgesteld naar 2022. Vorig jaar had de knop al gereed moeten zijn, maar die is pas vorige maand uitgerold. "De knop moet het gemakkelijker maken om een melding te doen en introductie ervan biedt ook een moment om aandacht te besteden aan het belang van melden", zo stelt de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente.