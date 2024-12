Ransomwaregroep claimt 680 gigabyte grote datadiefstal bij Blue Yonder

De criminelen achter de Termite-ransomware claimen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op softwarebedrijf Blue Yonder en zeggen 680 gigabyte aan data te hebben buitgemaakt, waaronder tweehonderdduizend documenten, duizenden mailinglists en databasedumps en verzekeringsinformatie. Blue Yonder zegt met de claims van de ransomwaregroep bekend te zijn, maar laat niet weten of die ook kloppen. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande.

Blue Yonder biedt software voor ondersteuning van de logistieke keten en distributie, alsmede HR, zoals salarisadministratie. Op 21 november was de 'managed services hosted environment' van het softwarebedrijf doelwit van een ransomware-aanval, zo liet het bedrijf eerder weten. Koffieketen Starbucks, Britse supermarktketens Morrisons en Sainsbury’s alsmede Hema en Jumbo in Nederland voelden de gevolgen van de ransomware-aanval.

"Het is veel meer werk, maar we hebben gelukkig back-upsystemen. We hebben geen extra mensen hoeven inzetten en er zullen geen lege schappen in de winkels ontstaan", zo liet een Hema-woordvoerder eerder tegenover De Telegraaf weten. Ook Jumbo gaf aan dat de aanval geen gevolgen voor klanten van de winkels heeft. De aanval zou bij de supermarktketen de administratie en niet de distributiecentra hebben geraakt.

Op 1 december meldde Blue Yonder dat een aantal getroffen klanten weer online was en het eraan werkte om andere klanten ook weer online te krijgen. Wanneer de hersteloperatie volledig is afgerond laat het bedrijf niet weten. Ook geeft het geen details over hoe de aanval mogelijk was en het aantal getroffen klanten.