Registrar haalt gameplatform Itch.io na onterechte phishingmelding offline

Indie gameplatform Itch.io is na een onterechte phishingmelding door de registrar offline gehaald, zo laat het platform via X en Hacker News weten. Via Itch.io worden allerlei indie games aangeboden. Een gebruiker van het platform maakte een fanpagina voor een bestaande computergame van Funko Pop, met links naar de officiële site en screenshots van het spel, zo stelt de beheerder van Itch.io.

Merkenrechtensoftware detecteerde de pagina en verstuurde zowel naar de registrar als het hostingbedrijf waar Itch.io draait een aparte melding dat er sprake was van 'fraude en phishing'. Itch.io verwijderde de betreffende fanpagina, schakelde het account van de gebruiker uit en liet dit ook aan de registrar en hostingbedrijf weten, aldus de beheerder. Het hostingbedrijf bevestigde dit en sloot het ticket. De registrar gaf geen reactie en een aantal dagen later werd het domein door de registrar offline gehaald. De beheerder vermoedt dat dit door een geautomatiseerd systeem is gedaan. De beheerder overwoog een nieuwe domeinnaam te lanceren, maar inmiddels is Itch.io weer online.