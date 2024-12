WhatsApp verhelpt probleem met omzeilen van eenmalige weergave

WhatsApp heeft een oplossing uitgerold voor het probleem waardoor de eenmalige weergave van de chatapp was te omzeilen, waardoor het mogelijk was om foto's, spraakberichten en video's op te slaan die eigenlijk maar één keer bekeken of beluisterd zouden mogen worden. De oplossing is de afgelopen weken stilletjes door het bedrijf uitgerold, aldus beveiligingsonderzoeker Tal Be’ery.

Be’ery ontdekte een manier waarop het met een onofficiële WhatsApp-client mogelijk is om media die eigenlijk eenmalig weergegeven zou moeten worden gewoon op te slaan. Later ontdekte de onderzoeker dat anderen het probleem al eerder hadden gevonden en misbruikten door de bestaande client-code te gebruiken en alleen de message flag van "view once" naar "false" te zetten, zo liet Be’ery afgelopen september weten. Op internet worden een aangepaste WhatsApp Android-app en web-extensies aangeboden die de functionaliteit bieden voor het omzeilen van de eenmalige weergave.

Volgens Be’ery kwam Meta afgelopen september stilletjes met een 'client-side fix' voor het probleem, waardoor sommige van de bestaande web-extensies niet meer werkten. "Aangezien de kern van het probleem niet was opgelost, wisten sommige van deze extensies terug te komen en de fix te omzeilen en de WhatsApp View Once-beveiliging te verwijderen", merkt de onderzoeker op in een analyse. Vorige maand kwam Meta vervolgens met een server-side fix, waardoor de extensies niet meer werken. Iets wat ook gebruikers bevestigen.

"Verzend alleen foto's, video's of spraakberichten voor eenmalige weergave naar mensen die je vertrouwt", zo laat WhatsApp weten. "Er zijn andere manieren waarop media of spraakbericht voor eenmalige weergave kunnen worden opgeslagen. Ontvangers kunnen bijvoorbeeld met een camera of een ander apparaat een foto of video maken van je media voor eenmalige weergave voordat deze verdwijnt."