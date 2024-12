Curl maakt opnieuw door 'AI' verzonnen bugmelding openbaar

Curl-maintainer Daniel Stenberg heeft opnieuw een door 'AI' verzonnen bugmelding in curl openbaar gemaakt om aan te geven dat dit soort inzendingen voor een 'onnodige belasting' van de curl-maintainers zorgen. Curl is een veelgebruikte library en command-line tool voor het versturen en ontvangen van data via verschillende netwerkprotocollen.

HackerOne laat softwarebedrijven, overheden en andere organisaties een bugbountyprogramma voor onderzoekers organiseren. Die kunnen zo naar kwetsbaarheden in websites en applicaties zoeken, waarbij HackerOne de coördinatie tussen de bugmelder en de gecompromitteerde of kwetsbare partij afhandelt. Eén van de projecten die via HackerOne een bugbountyprogramma heeft is curl, waarbij onderzoekers worden beloond voor het melden van kwetsbaarheden. Curl betaalde al meer dan 70.000 dollar aan bounties.

Eind vorig jaar was het zeker twee keer raak, waarbij er door 'AI' verzonnen bugs via HackerOne werden ingezonden. De indieners gebruiken 'AI' om kwetsbaarheden in allerlei programma's te vinden en dienen vervolgens een gevonden 'bug' in via programma's zoals HackerOne, in de hoop hier een beloning voor te krijgen. Gisteren was dat weer het geval, waarbij het in eerste instantie om een legitieme bugmelding lijkt te gaan. Verdere inspectie wijst uit dat het om 'AI slop' gaat, zoals Stenberg het noemt. De personen die voor curl de bugmeldingen afhandelen moeten die nog steeds goed doornemen om er zeker van te zijn dat het niet om een daadwerkelijk beveiligingslek gaat.

"Hoe beter de rotzooi, hoe meer tijd en energie we aan een melding moeten besteden totdat we die sluiten. Een slechte melding helpt het project helemaal niet. Het neemt in plaats daarvan ontwikkeltijd en energie weg van iets productiefs. Dit komt mede omdat beveiligingswerk wordt beschouwd als één van de belangrijkste onderdelen, waardoor het bijna altijd voorrang krijgt", liet curl-maintainer Daniel Stenberg begin dit jaar weten. Hij voorspelde toen al dat dit soort door 'AI' gegenereerde bugmeldingen vaker zouden verschijnen.