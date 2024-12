Microsoft verhelpt actief aangevallen kwetsbaarheid in CLFS-driver Windows

Tijdens de laatste patchdinsdag van 2024 heeft Microsoft een actief aangevallen kwetsbaarheid in Common Log File System (CLFS) driver van Windows verholpen. Een onderdeel waar in het verleden vaker beveiligingslekken zijn aangetroffen die bij aanvallen zijn ingezet. Afgelopen september kondigde Microsoft nog aan dat het de CLFS-driver beter zou gaan beveiligen tegen aanvallen.

Het CLFS is een Windowsonderdeel dat wordt gebruikt voor logging. Applicaties die logbestanden willen opslaan kunnen er gebruik van maken. In de afgelopen vijf jaar zijn er ruim twintig kwetsbaarheden in CLFS ontdekt. Meerdere daarvan werden actief misbruikt voordat een update van Microsoft beschikbaar was en voor andere verschenen allerlei exploits. Het gaat hier om 'Elevation of Privilege' kwetsbaarheden, waardoor een aanvaller met toegang tot het systeem zijn rechten kan verhogen.

Ook de nu actief aangevallen kwetsbaarheid (CVE-2024-49138) maakt het mogelijk voor een aanvaller die al code op het systeem kan uitvoeren om zijn rechten te verhogen naar die van SYSTEM, waarmee er volledige controle over het systeem wordt verkregen. Microsoft geeft verder geen details over de kwetsbaarheid, die door securitybedrijf CrowdStrike werd gerapporteerd. Het beveiligingslek is in alle ondersteunde versies van Windows aanwezig. De update zal op de meeste systemen automatisch worden geïnstalleerd.