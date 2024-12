Banken komen binnenkort met advies om contant geld in huis te hebben

Door Anoniem: Om te beginnen moet natuurlijk gewoon die wet van tafel over hoeveel contant je in huis "mag" hebben. Daarnaast ben ik helemaal niet geinteresserd in hoevel een bank vindt dat ik nodig heb om twee dagen boodschapjes te doen. Buitengewoon neerbuigend. Hoe haal je het in je hoofd om te menen dat je daar wat over te zeggen hebt. Probeer ik dan nog zo beleefd mogelijk te denken. Steek je advies maar ergens waar de zon niet schijnt maar mijn geld is van mij!

Er is geen wet die aangeeft hoeveel geld je in huis mag hebben. Er is een wet die aangeeft hoeveel je in 1 keer mag uitgeven bij een rechtspersoon.Ze hebben daar ook niks over te zeggen; ze geven alleen advies voor al die andersdenkende dan jij die er voor kiezen (om wat voor reden dan ook), om vooral géén geld in huis te hebben.