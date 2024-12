Organisaties vragen EU-ministers om encryptie en privacy te respecteren

Een coalitie van meer dan vijftig burgerrechtenbewegingen, privacyorganisaties en techbedrijven hebben de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een open brief gestuurd waarin ze het verzoek doen om encryptie en privacy te respecteren. Aanleiding is een rapport van een door de Europese Commissie opgerichte adviesgroep die stelt dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data moeten hebben.

De High-Level Group (HLG) 'Going Dark' die de Europese Commissie oprichtte bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. 'Going Dark' is de term die opsporingsdiensten gebruiken voor het niet kunnen benaderen van gegevens door encryptie. Iets dat volgens beveiligingsexperts misplaatst is. De adviesgroep publiceerde eerder dit jaar een rapport waarin werd gesteld dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data moeten kunnen krijgen.

"Gezien het overkoepelende doel van de HLG om de opsporingsdiensten de breedst mogelijke toegang tot persoonlijke gegevens te geven, zien we fundamentele risico's van massasurveillance, alsmede aanzienlijke beveiligings- en privacyrisico's als deze aanbevelingen als basis voor toekomstig EU-beleid en wetgeving zouden worden gebruikt", aldus de organisaties. Die vragen de EU-ministers om fundamentele rechten te respecteren en de veiligheid en vertrouwelijkheid van digitale ruimtes te waarborgen.

De HLG stelt in het eigen adviesrapport dat het digitale veiligheid niet wil ondermijnen. Volgens de organisaties die de open brief ondertekenden is er geen technische manier om de belofte van end-to-end encryptie te breken, zonder dat daarbij de veiligheid van communicatiesystemen wordt verzwakt. "Een backdoor, of andere manieren om te omzeilen, bedoeld voor opsporingsdiensten is altijd door andere actoren te misbruiken, zoals herhaaldelijk is aangetoond."

De brief is mede ondertekend door Bits of Freedom, Chaos Computer Club (CCC), Electronic Frontier Foundation (EFF), European Digital Rights (EDRi), Privacy International, Proton, Tuta Mail en Wikimedia.