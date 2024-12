Duitse overheid adviseert apart wifi-netwerk voor 'slimme' apparaten

Eigenaren van 'slimme' apparaten doen er verstandig aan om er een apart (gast) wifi-netwerk voor te gebruiken, om zo gevoelige activiteiten op andere systemen te beschermen, zo adviseert de Duitse overheid. Het beveiligingsadvies is onderdeel van een reeks maatregelen die het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, in aanloop naar de feestdagen adviseert.

Volgens de Duitse overheidsinstantie kunnen criminelen van onveilige apparaten misbruik maken. "In principe kan elk apparaat verbonden met internet een doelwit voor cybercriminelen zijn, of het nu een smartphone of smart fotolijstje is", aldus het BSI. De organisatie stelt dat veel mensen de veiligheid van 'smart' devices negeren als ze tot aankoop overgaan. Slechts een kwart van de mensen die aan onderzoek deelnam laat de belofte van beveiligingsupdates in de aankoopbeslissing meewegen.

Naast het letten op het updatebeleid adviseert het BSI ook sterke wachtwoorden en waar mogelijk tweefactorauthenticatie voor accounts. "Met een apart (gast) wifi-netwerk dat alleen voor smart devices wordt gebruikt, kunnen consumenten ze scheiden van bijvoorbeeld de computer die ze voor gevoelige activiteiten zoals internetbankieren gebruiken. Een mogelijke infectie met malware kan dan niet van het smart device naar de computer verspreiden", gaat het advies verder. De overheidsinstantie heeft een uitleg online waarin het beschrijft hoe een wifi-gastnetwerk is in te stellen.