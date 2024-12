Iers graafschap filmde mensen illegaal op 'asociaal gedrag' en bij glasbakken

Het Ierse graafschap Sligo heeft jarenlang mensen illegaal gefilmd bij glasbakken en wooncomplexen, zo heeft de Ierse privacytoezichthouder DPC geoordeeld. Sligo plaatste toezichtcamera's bij glasbakken om naar eigen zeggen de afvalwetgeving te handhaven en te voorkomen dat er afval werd gedumpt. De camera's die bij wooncomplexen werden geplaatst moesten volgens het graafschap 'anti-sociaal gedrag' voorkomen.

De camera's filmden mensen zowel in publieke als private locaties. Beelden werden vervolgens door het graafschap opgeslagen. Dat kon echter geen logs overhandigen met betrekking tot de dataverwerking en het was ook onduidelijk hoelang de beelden werden opgeslagen. Doordat de camera's in publieke ruimtes waren geïnstalleerd werden ook voorbijgangers gefilmd die locaties in de buurt bezochten, zoals gemeenschapscentra.

Verder liet de beveiliging van de camera's te wensen over. Zo was één monitor waarop de beelden zichtbaar waren niet met een wachtwoord beschermd en waren meerdere monitoringsschermen voor ongeautoriseerde personen toegankelijk. Ook bleek dat personeel niet getraind was om een functie te gebruiken waardoor alle toegang tot het systeem werd gelogd.

De DPC startte in juni 2018 het onderzoek naar het cameratoezicht en heeft nu geoordeeld dat dat in strijd met de wet was. Zo viel het gebruik van de toezichtcamera's bij glasbakken niet te rechtvaardigen onder de afvalwetgeving. Het graafschap had ook geen geldige grondslag voor de verwerking van persoonlijke data die via de camera's werd verkregen. Daarnaast werden mensen niet goed geïnformeerd dat ze werden gefilmd en waren er geen data protection impact assessments uitgevoerd.

Tevens was er geen "privacy masking" toegepast om te voorkomen dat private locaties werden gefilmd, schoot de beveiliging van het systeem tekort, werden gegevens langer dan noodzakelijk bewaard en ontbraken logbestanden. De DPC besloot het graafschap wegens de overtredingen een boete van bijna dertigduizend euro op te leggen. Daarnaast moet het graafschap 'corrigerende maatregelen' doorvoeren en de verwerking van persoonlijke data via het cameratoezicht stoppen totdat het over een geldige grondslag beschikt. Het graafschap Sligo telt zo'n zeventigduizend inwoners.