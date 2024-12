AP hekelt wetsvoorstel over delen van hypotheekgegevens met DNB

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat het kabinet een wetsvoorstel aanpast waardoor hypotheekverstrekkers worden verplicht om gegevens over klanten te delen met De Nederlandsche Bank (DNB). In het huidige wetsvoorstel is geen verplichting tot pseudonimisering opgenomen, kunnen hypotheekgegevens voor een ander doel worden gebruikt en lijkt de bewaartermijn te lang.

Het Wetsvoorstel Wet rapportage hypotheekmarkt DNB verplicht banken en andere hypotheekverstrekkers om gegevens over hypotheken met DNB te delen. "Deze gegevens heeft DNB nodig om betrouwbare en actuele statistieken over de financiële sector en risicobeoordelingen op het gebied van de financiële stabiliteit te maken. De precieze gegevensset die moet worden gerapporteerd zal worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur", aldus een uitleg bij het wetsvoorstel.

"Financiële informatie is heel persoonlijk en vertelt veel over iemands privéleven, daar moet dus zo zorgvuldig mogelijk mee worden omgegaan", zegt AP-bestuurslid Katja Mur. Het wetsvoorstel gaat over gedetailleerde gegevens van hypotheekbezitters in Nederland, maar de concept wettekst maakt niet duidelijk dat het verplicht is de verstrekte gegevens te pseudonimiseren. "Dit is een essentiële waarborg", aldus de AP.

Een ander kritiekpunt van de AP is dat het wetsvoorstel regelt dat DNB de hypotheekgegevens niet alleen kan gebruiken voor economische rapportages en statistieken, maar de gegevens ook kan doorgeven aan DNB-afdelingen met andere taken, zoals toezichtsafdelingen. "Gegevens worden dan dus gebruikt voor een ander doel dan in het wetsvoorstel staat. Dat mag niet volgens de privacywetgeving", zo stelt de toezichthouder.

Verder vindt de AP de bewaartermijn te lang. Gegevens worden vijftien jaar bewaard, maar een goede onderbouwing hiervoor ontbreekt. "Het uitgangspunt moet altijd zijn dat persoonsgegevens zo kort mogelijk worden bewaard", voegt de toezichthouder toe. Die stelt dat het kabinet het wetsvoorstel op de genoemde punten moet aanpassen.