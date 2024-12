Defensie gaat militairen nogmaals wijzen op risico’s van apps als Tinder

Het ministerie van Defensie gaat militairen nogmaals wijzen op de risico’s van apps als Tinder, zo laat een woordvoerder tegenover NRC weten naar aanleiding van onderzoek door Follow the Money (FTM) Onderzoekers van het onderzoeksplatform zeggen dat ze via de datingapp honderden militairen kon vinden. Tevens bleek het mogelijk om adressen te achterhalen en reisbewegingen te volgen, zo schrijft FTM.

"Het is vrij makkelijk om meerdere Tinder-accounts in de lucht te houden die voortdurend (en geautomatiseerd) informatie opvragen over de locatie van andere gebruikers. Tinder geeft die locatie weliswaar bij benadering, maar door onze eigen positie op de kaart telkens te veranderen, konden we toch dicht bij onze doelwitten komen", aldus de onderzoekers.

In juli van dit jaar waarschuwden onderzoekers van de KU Leuven dat het mogelijk is om de locatie van gebruikers van verschillende datingapps tot op twee meter nauwkeurig te achterhalen. Een ander probleem is dat militairen op hun Tinderprofiel laten weten dat ze voor Defensie werken of in uniform op gedeelde foto's staan. "Door de profielinformatie van de militairen te combineren met hun locatiedata konden we makkelijk meer over ze achterhalen", merken de FTM-onderzoekers op.

Het ministerie van Defensie laat aan NRC weten dat het activiteiten van medewerkers op hun persoonlijke telefoon "gelukkig" niet kan verbieden. De woordvoerder voegt toe dat het vermelden van Defensie als werkgever en het herkenbaar zijn als militair niet verstandig is. Het ministerie gaat militairen nogmaals wijzen op de gevaren van de risico’s van apps als Tinder.

Waarschuwingen voor het delen van informatie via apps zijn in het verleden vaker gegeven. In 2018 wees Defensie militairen nogmaals op het gevaar van Strava en soortgelijke apps en het risico van gedeelde informatie op social media. In 2020 stelde toenmalig minister van Defensie Bijleveld dat Defensie militairen geregeld wijst op de risico's van het delen van gegevens via apps.