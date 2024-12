Politie voert volgend jaar 'protective monitoring' in op eigen systemen

De politie gaat vanaf volgend jaar 'protective monitoring' op de eigen systemen invoeren om zo 'onjuist gebruik' door medewerkers te detecteren. Dat laten Henk Geveke van de korpsleiding en minister Van Weel van Justitie en Veiligheid weten naar aanleiding van een onderzoek door de Auditdienst Rijk (ADR) naar de manier waarop politie en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) met vertrouwelijke informatie omgaan. Dat was volgens de ADR niet op orde.

"Het maakt duidelijk dat we als politie stappen te zetten hebben. Er is weliswaar beleid ten aanzien van informatiebeveiliging, maar het schort aan toezicht op dat beleid. Ook worden interne aanbevelingen niet opgevolgd", aldus Geveke. De onderzoekers stelden vast dat politie gebruikmaakt van onveilige communicatiemiddelen en gegevensdragers. "Daarmee hebben we, precies zoals de ADR stelt, onze eigen kwetsbaarheid georganiseerd", voegt Geveke toe.

De politie gaat vanaf volgend jaar een systeem van 'protective monitoring' invoeren, om zo gebruikershandelingen van politiemensen automatisch te analyseren en 'onjuist gebruik' van systemen te detecteren. Ook komt er een verplichte bewustzijnstraining voor politiemensen die werken met vertrouwelijke informatie, laat Geveke verder weten. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid stelt dat protective monitoring per 1 januari volgend jaar in de gehele politieorganisatie wordt ingevoerd.

De politie maakte begin dit jaar al bekend dat 'protective monitoring' er zou komen. Het doel was om dit medio dit jaar te doen. "We willen zorgvuldig omgaan met informatie én met collega’s. Helaas zijn er voorbeelden waarbij politiemedewerkers de politiesystemen raadpleegden voor privédoeleinden of om informatie door te spelen aan criminelen. Met alle risico’s voor de burger, de operatie en hun eigen collega’s", liet Paul Entken van de politie destijds weten. "Dit willen we met ‘protective monitoring’ uiteraard zo veel mogelijk voorkomen, met zo min mogelijk impact op de privacy van de collega’s."

Bij Protective Monitoring wordt er gekeken naar afwijkende signalen bij het gebruik van de informatiesystemen. Wanneer afwijkend gebruik wordt waargenomen ontvangt een analist automatisch bericht. Is er inderdaad sprake van afwijkend, risicovol of onrechtmatig gebruik, dan zal een leidinggevende de politiemedewerker vragen wat er precies aan de hand is. Volgens de politie kan er ook sprake zijn van onbedoeld onjuist gedrag.