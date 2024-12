AP start publiekscampagne over privacyrisico's van cookies

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een campagne om het publiek voor de privacyrisico's van cookies te waarschuwen en roept organisaties op om het cookiebeleid aan te passen. "Privacy is een grondrecht. Daarom moeten mensen zelf kunnen kiezen hoe organisaties met hun gegevens omgaan. Toch klikken veel mensen gedachteloos op ‘accepteren’ bij cookies. Organisaties weten daardoor veel over mensen", zo stelt de AP. "Bijvoorbeeld over iemands interesses, gezondheid en politieke voorkeur."

Met de publiekscampagne 'Hoe wordt u geprofileerd?', die te horen is op de radio en te zien in het straatbeeld van diverse grote steden, op websites en in de bioscoop, wil de privacytoezichthouder naar eigen zeggen mensen wijzen op de schaduwkanten van cookies. Via de campagnewebsite worden zowel gebruikers als websites geïnformeerd over de omgang met cookies. Zo kunnen internetgebruikers hun browserinstellingen aanpassen, een browser-extensie installeren of cookies al dan niet automatisch verwijderen, aldus de AP.

"Vraagt een website of app u om cookies te accepteren? Maak dan een bewuste keuze. Denk na welke cookies u wilt accepteren. Geeft u geen toestemming voor cookies? Dan kunt u de meeste websites en apps nog steeds normaal gebruiken", stelt de toezichthouder. Websites krijgen het advies om voor duidelijk cookiebeleid en heldere cookiebanners te zorgen. Een cookiewall, waarbij mensen alleen toegang tot een website of app krijgen als zij cookies accepteren, is meestal niet toegestaan, laat de AP weten. Ook moet het accepteren en weigeren van cookies even eenvoudig zijn.