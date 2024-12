Stichting daagt Tinder voor rechter over vermeend meelezen met gebruikers

Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) heeft Tinder voor de rechter gedaagd. Volgens de stichting maakt Tinder zich schuldig aan het meelezen met privégesprekken van gebruikers en het verdienen aan hun gevoelige datingdata. TBYP is samen met de hulp van advocatenkantoor Scott+Scotteen een procedure gestart bij de rechtbank Amsterdam tegen Tinder Ierland en de Amerikaanse Match Group, de bedrijven achter datingapp Tinder.

TBYP stelt dat Tinder over de jaren heen veel meer gevoelige privé-informatie van zijn gebruikers heeft verzameld dan nodig is, bijvoorbeeld door het constant tracken van hun locatie bij gebruik van de app. Tinder zou deze gegevens gebruiken om gedetailleerde profielen van alle gebruikers te maken. "Tinder heeft de afgelopen jaren zeer gevoelige informatie van zijn gebruikers gedeeld met onder andere adverteerders. Bovendien heeft Tinder meegelezen met hun privégesprekken en constant hun locatie getrackt om een gedetailleerd dataprofiel te maken om daar geld mee te verdienen", zegt Friederike van der Jagt, voorzitter van TBYP.

De stichting claimt dat Tinder gevoelige informatie van en over gebruikers met externe bedrijven deelt en de data niet alleen gebruikt om gebruikers te matchten. "Dat gebeurt bovendien zonder dat de gebruiker dit weet, want de informatie die Tinder hierover aan gebruikers geeft, is bewust vaag, ingewikkeld en moeilijk te vinden. Dat is niet alleen onethisch, maar ook ronduit gevaarlijk", laat Van der Jagt weten. TBYP wil dat Tinder met het vermeende onrechtmatig handelen stopt, dat onrechtmatig verzamelde gegevens worden vernietigd en gebruikers een schadevergoeding ontvangen.

De procedure van TBYP wordt gesteund NYOB, Platform Bescherming Burgerrechten, Stichting Data Bescherming Nederland, Transgender Netwerk en Waag Futurelabs. Mocht Stichting Take Back Your Privacy de rechtszaak winnen en de rechter Tinder opdragen een schadevergoeding te betalen, krijgt de procesfinancier tot 25 procent van dit bedrag.