Shadowserver: bijna duizend kwetsbare Cleo-servers op internet

Op internet zijn bijna duizend servers te vinden die kwetsbare file sharing software van Cleo draaien, waarvan het allergrootste deel in de Verenigde Staten, op afstand gevolgd door Canada. Dat meldt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. Via Cleo’s LexiCom, VLTransfer en Harmony software kunnen organisaties bestanden uitwisselen.

Twee kwetsbaarheden (CVE-2024-50623 en CVE-2024-55956) worden bij ransomware-aanvallen gebruikt, waarbij aanvallers toegang tot de server weten te krijgen en vervolgens aanwezige data buitmaken. De aanvallen zijn opgeëist door de criminelen achter de Clop-ransomware. Op 9 december waarschuwde securitybedrijf Huntress voor grootschalig misbruik van kwetsbaarheden in de Cleo-software.

Voor CVE-2024-50623 is sinds eind oktober een beveiligingsupdate beschikbaar. Voor CVE-2024-55956 verscheen op 12 december een update. Gisteren telde The Shadowserver Foundation nog zo'n 930 kwetsbare servers op internet. Daarvan bevinden zich er ruim zevenhonderd in de Verenigde Staten. Canada telt er zo'n tachtig. The Shadowserver Foundation is een stichting die zich met de bestrijding van cybercrime bezighoudt en geregeld online systemen op actief aangevallen kwetsbaarheden scant.