VS meldt actief misbruik van lekken in Windows-kernel en Adobe ColdFusion

Aanvallers maken actief misbruik van kwetsbaarheden in de Windows-kernel en Adobe ColdFusion, zo waarschuwt het Amerikaanse cyberagentschap CISA. Het gaat als eerste om CVE-2024-35250, een beveiligingslek in de Windows-kernel waarvoor Microsoft op 11 juni met beveiligingsupdates kwam. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft en code kan uitvoeren zijn rechten verhogen tot die van SYSTEM.

Op het moment dat Microsoft de beveiligingsupdate uitbracht was het techbedrijf naar eigen zeggen niet bekend met misbruik. Wel verwachtte Microsoft dat misbruik 'More Likely' was. In oktober verscheen proof-of-concept exploitcode voor het lek online. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security geeft geen verdere details over de aanvallen, behalve dat het misbruik heeft waargenomen. Amerikaanse overheidsinstanties zijn nu opgedragen om de update voor 6 januari volgend jaar te installeren.

De tweede actief aangevallen kwetsbaarheid (CVE-2024-20767) waarvoor het CISA waarschuwt bevindt zich in Adobe ColdFusion. Dit is een platform voor het ontwikkelen van webapplicaties. In het verleden zijn kwetsbaarheden in ColdFusion vaker gebruikt voor aanvallen op ColdFusion-applicatieservers. Adobe kwam op 10 september met beveiligingsupdates. Ook Adobe was destijds niet met misbruik van de kwetsbaarheid bekend. Het CISA geeft ook bij deze kwetsbaarheid geen details over de waargenomen aanvallen. Amerikaanse overheidsinstanties moeten ook dit lek voor 6 januari hebben gepatcht.