Meta schikt Cambridge Analytica-schandaal met Australische toezichthouder

Meta heeft het Cambridge Analytica-schandaal met de Australische privacytoezichthouder geschikt voor een bedrag van vijftig miljoen Australische dollar. Als onderdeel van de schikking heeft de toezichthouder de civiele sanctieprocedures bij de federale rechtbank ingetrokken. De Australische privacytoezichthouder besloot Facebook in 2020 aan te klagen voor het Cambridge Analytica-schandaal.

Volgens de Australische Information Commissioner heeft de sociale netwerksite op ernstige wijze en herhaaldelijk de Australische privacywetgeving overtreden. Een hoogleraar van de Universiteit van Cambridge had een Facebook-app ontwikkeld genaamd "This is your digital life" om persoonlijkheidsgegevens van Facebookgebruikers vast te leggen. De persoonlijke informatie die Facebookgebruikers via de quiz-app verstrekten kwam uiteindelijk in handen van Cambridge Analytica.

De app verzamelde niet alleen gegevens van de 270.000 mensen die van de app gebruikmaakten, maar ook van al hun vrienden. Zodoende kreeg Cambridge Analytica de data van 87 miljoen mensen in handen zonder dat die hiervan wisten of hier toestemming voor hadden gegeven. Het ging onder andere om ruim 300.000 Australiërs. De data werd vervolgens voor politieke profileringsdoeleinden ingezet en gedeeld met derde partijen.

"We claimen dat door deze acties de persoonlijke data van zo'n 311.000 Australische Facebookgebruikers is blootgesteld om te worden verkocht en gebruikt voor politieke profilering, ver buiten de verwachting van gebruikers", merkte de Information Commissioner destijds op. De toezichthouder hield er rekening mee dat Facebook op structurele wijze zich niet aan de Australische privacywetgeving heeft gehouden.

Nu de schikking is getroffen zal de vijftig miljoen Australische dollar die het techbedrijf betaalt, omgerekend dertig miljoen euro, onder gebruikers worden verdeeld. Die kunnen hier straks een beroep op doen. Het gaat om mensen die tussen 2 november 2013 en 17 december 2015 een Facebook-account hadden, tijdens deze periode meer dan dertig dagen in Australië waren en de This is Your Digital Life app hadden geïnstalleerd of Facebookvriend waren met iemand die dit had gedaan. Meta had vorig jaar een omzet van omgerekend 129 miljard euro.