Kamer stemt voor uniforme aanpak voor het geven van pentest-opdrachten

De Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd die de regering verzoekt om overheidsbreed toe te werken naar een uniforme aanpak voor het geven van pentest-opdrachten. De motie is afkomstig van NSC-Kamerlid Six Dijkstra, die stelt dat veel succesvolle cyberaanvallen mogelijk worden gemaakt door basale, voorzienbare fouten in de informatiebeveiliging die ook bij pentests over het hoofd worden gezien.

Volgens Six Dijkstra moeten bestuurders op basis van huidige en aankomende wet- en regelgeving steeds vaker verantwoording afleggen over het beveiligingsniveau van hun systemen, en daarmee ook over de aanwezige risico's en kwetsbaarheden. Het zou bestuurders helpen om controle te houden en kosten te besparen als op uniforme en transparante wijze bewezen kan worden dat aan alle verplichtingen omtrent informatiebeveiliging is voldaan, merkt het Kamerlid op.

"Van mening dat de mystiek die veelal heerst rondom het inzetten van hackers voor pentests eerder averechts werkt voor controle op informatiebeveiliging omdat hierdoor slecht gestuurd wordt op resultaten en inzichtelijkheid; verzoekt de regering om overheidsbreed toe te werken naar een gestandaardiseerde methodiek voor het opdrachtgeverschap van pentests, zoals de Methodiek voor Informatiebeveiligingsonderzoek met Audit Waarde (MIAUW)", laat de motie verder weten.

Six Dijkstra diende zijn motie vorige week in tijdens een debat in de Tweede Kamer. "Het is wel belangrijk om te benadrukken dat er voor testen, en daarbinnen pentesten, verschillende vormen, hulpmiddelen en methodieken beschikbaar zijn. Ik houd de ontwikkelingen rond MIAUW vanzelfsprekend graag in de gaten, maar ik vind het belangrijk om zorgvuldig met stakeholders te bekijken wat de haalbaarheid en wenselijkheid van de verschillende methodieken is en wat de beste aanpak is voor de overheid", reageerde staatssecretaris Szabo voor Digitalisering op de motie.

Het NSC-Kamerlid liet daarop weten dat veel keurmerken die erop dit moment zijn, gericht zijn op leveranciers van pentests. "Mijn motie gaat specifiek over de ontvangende kant. De bestuurders die zo'n pentest uitzetten. Dat zij goed opdrachtgeverschap kunnen leveren."