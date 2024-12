ISC meldt actief misbruik van kritieke kwetsbaarheid in Apache Struts 2

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in Apache Struts 2, zo meldt het Internet Storm Center (ISC). Via het beveiligingslek (CVE-2024-53677) is remote code execution mogelijk. Struts is een zeer populair opensourceframework voor het ontwikkelen van Java-webapplicaties en websites.

Via de kwetsbaarheid kan een remote aanvaller parameters voor het uploaden van bestanden aanpassen, waardoor path traversal en in sommige gevallen het uploaden van malafide bestanden mogelijk is, wat kan leiden tot remote code execution. Het probleem is verholpen in Struts 6.4.0. Vorige week verscheen een beveiligingsbulletin en update voor CVE-2024-53677 online. Inmiddels is ook proof-of-concept exploitcoide online verschenen. Volgens het ISC zijn de nu waargenomen aanvallen gebaseerd op deze code. Verdere details over de aanvallen zijn niet bekend.

Kwetsbaarheden in Apache Struts zijn in het verleden vaker gebruikt bij aanvallen. Vorig jaar december werd er actief misbruik gemaakt van een andere kwetsbaarheid (CVE-2023-50164) en in 2017 wisten aanvallers via een kritieke Struts-kwetsbaarheid de gegevens van meer dan 147 miljoen Amerikanen bij het Amerikaanse kredietbureau Equifax te stelen.