Netflix krijgt boete van 4,75 miljoen euro voor niet goed informeren klanten

Door Anoniem: 4,75 miljoen boete omdat er niet duidelijk is wat er met de gegevens van klanten gebeurd. De boete zal naar de overheid gaan, de klanten (het slachtoffer) zien er niets van terug ...... Je zou eigenlijk verwachten dat de klanten gecompenseerd zouden worden en niet de overheid.

Kan jij dan even kwantificeren welke financiële schade jij hierdoor hebt opgelopen? Of zoek je gewoon naar een mooie persoonlijke freebie?Nu komt het geld (in wat voor vorm dan ook) terecht bij de maatschappij. Daar kopen we of een reservewiel voor een F35 voor; asfalteren we een extra afrit op de A4 of planten we wat bomen in de noord-oost polder.