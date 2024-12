VS dwingt overheidsinstanties om Microsoft 365-omgevingen te beveiligen

...olgens moet voor 25 april een 'assessment tool' worden gebruikt om de huidige configuraties te beoordelen. Als laatste moet voor 20 juni de verplichte configuraties zijn doorgevoerd. De configuratie bevat specifieke instellingen voor Azure Active Directory / Entra ID, Microsoft Defender, Exchange Online, Power Platform, SharePoint Online & OneDrive en Microso...

Je zou maar zo'n arme donder zijn die nu MCSE doet. Of hoe ze dat tegenwoordig ook noemen. Man ben ik blij dat ik weg ben uit dat wespennest. Het moet echt een straf zijn om nu in de IT te werken. MCSE NT4 was leuk. In die tijd had je nog een totaal overzicht van het hele netwerk. 1 dik boek en ik was klaar als ik het me goed herinner. Toen MCSE 2003. Dat waren er al 4. Even dik als MCSE NT4. Het aantal M$ cursussen was toen ook al flink meer. Ik heb met Kerberos gedaan toen. Alleen dat boek was al zo dik dat je het als bijzettafel kon gebruiken. En 70-291 zal ik nooit vergeten! Ik loop er nu nog voor naar de shrink. Dat getal komt ook gewoon nog opborrelen na al die jaren... ;)Waar zijn we nou? :P Hoeveel boeken voor iets soortgelijks?Sterkte voor die gene! Leren is leuk. Vooral het resultaat dan. Maar die grote hoeveelheden hoeven voor mij niet meer. Over 10 jaar heb je er niets meer aan.