ACM: Nederlanders versturen steeds minder sms-berichten

Nederlanders versturen steeds minder sms-berichten, waarbij het laagste niveau in meer dan tien jaar tijd is bereikt, zo stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor over het derde kwartaal. Gisteren waarschuwde het Amerikaanse cyberagentschap CISA om alleen nog end-to-end versleuteld te communiceren en zo min mogelijk gebruik te maken van sms.

Volgens de ACM werden in het derde kwartaal 503 miljoen sms-berichten verstuurd. In het tweede kwartaal ging het nog om 520 miljoen berichten. Het aantal van 503 miljoen berichten is het laagste aantal sinds de eerste Telecommonitor begin 2014. Toen registreerde de ACM in het eerste kwartaal nog ruim 1,6 miljoen verstuurde sms-berichten. Ook het aantal huishoudens met een vaste telefoon daalt verder: van 4,15 miljoen huishoudens in het tweede kwartaal naar 4,10 miljoen in het derde kwartaal.

Waar sms en vaste telefonie een daling laten zien, stijgt het mobiele dataverbruik. Voor het eerst werd in Nederland de grens van 600 miljoen GB gepasseerd. Ook de uitrol van glasvezel is dichtbij de barrière van een rond getal: inmiddels hebben 7,94 miljoen huishoudens toegang tot een glasvezelnetwerk en 3,03 miljoen daarvan hebben ook daadwerkelijk een abonnement. In het vorige kwartaal betrof dat respectievelijk 7,69 miljoen huishoudens, waarvan 2,99 met een abonnement.

Elk kwartaal publiceert de ACM de Telecommonitor. Hierin worden de trends in de telecomsector weergegeven. Voor de Telecommonitor verstrekken de grootste partijen in de sector periodiek gegevens over hun activiteiten. De ACM controleert deze gegevens en gebruikt ze voor het uitvoeren van analyses.