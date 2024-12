Maker Kaspr-extensie verzamelde illegaal contactgegevens op LinkedIn

De maker van de Kaspr-extensie, een betaalde extensie voor Google Chrome waarmee LinkedIn-gebruikers de contactgegevens van profielen kunnen zien die ze bezoeken, heeft illegaal contactgegevens op LinkedIn en andere websites verzameld, zo heeft de Franse privacytoezichthouder CNIL vandaag geoordeeld. De autoriteit heeft Kaspr een boete van 240.000 euro opgelegd.

LinkedIn-gebruikers hebben vier opties om hun contactgegevens weer te geven, namelijk 'Alleen zichtbaar voor mij', 'Iedereen op LinkedIn', 'Eerstegraads connecties' en 'Eerstegraads en tweedegraads connecties'. Volgens CNIL verzamelde Kaspr contactgegevens van LinkedIn-gebruikers die expliciet de zichtbaarheid van hun contactgegevens hadden beperkt tot eerstegraads en tweedegraads connecties, oftewel hun contacten op het sociale netwerk en contacten van contacten. Daarmee hadden ze Kaspr geen toestemming gegeven om hun contactgegevens te verzamelen, aldus de Franse privacytoezichthouder.

Het bedrijf heeft de contactgegevens op LinkedIn dan ook illegaal verzameld, oordeelt CNIL. Daarnaast werden gegevens wanneer mensen een nieuwe werkgever of functie kregen ook langer dan noodzakelijk bewaard. Hoewel de Kaspr-extensie al jaren bestaat werden gebruikers pas in 2022 ingelicht dat hun persoonlijke data was verzameld. De e-mail hierover was alleen in het Engels, wat volgens de Franse privacytoezichthouder geen transparante en begrijpbare informatievoorziening is. Wanneer mensen vroegen hoe Kaspr aan hun gegevens kwam vertelde het bedrijf dat het dit van publiek beschikbare bronnen had. CNIL stelt dat Kaspr een aantal van de bronnen had moeten noemen.

CNIL heeft naast de boete van 240.000 euro ook verschillende maatregelen opgelegd. Zo moet Kaspr stoppen met het verzamelen van contactgegevens van personen die hier de zichtbaarheid van hebben beperkt, moet het stoppen met de automatische verlenging van de bewaartermijn van persoonlijke data, moeten mensen van wie hun gegevens zijn verzameld op een begrijpbare manier worden ingelicht en moet het aan inzageverzoeken voldoen.