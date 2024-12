EFF: online leeftijdsverificatie is surveillance die ieders privacy bedreigt

Systemen voor online leeftijdsverificatie zijn surveillancesystemen die ieders privacy en anonimiteit bedreigen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF naar aanleiding van een wet die onlangs in Australië werd aangenomen en social media onder de 16 jaar verbiedt. Om het leeftijdsverbod te handhaven moeten socialmediaplatforms 'redelijke maatregelen' nemen om de leeftijd van gebruikers te verifiëren.

Het gebruik van identiteitsbewijzen is niet toegestaan, maar dat is volgens de EFF een 'mislukte poging' om privacy te beschermen. Platforms zullen daardoor terugvallen op 'onbetrouwbare tools zoals biometrische scanners', voegt de burgerrechtenbeweging toe. Daarnaast staat in de wet niet vermeld voor welke platforms het verbod gaat gelden. Dat zal een Australische toezichthouder bepalen. "Dit geeft overheidsfunctionarissen gevaarlijke bevoegdheden om diensten aan te pakken waar ze niet blij mee zijn, wat ten koste gaat van minderjarige en volwassen gebruikers", stelt de EFF.

Het verbod gaat pas over twaalf maanden in, maar de EFF is bang dat de wet de privacy, anonimiteit en dataveiligheid van alle Australiërs zal raken. "Het verbieden van social media en introduceren van verplichte leeftijdsverificatiecontroles is de verkeerde aanpak om jongeren op internet te beschermen, en deze wet is haastig en met weinig toezicht of controle door het Australische parlement geduwd", voegt de EFF toe. Dat roept Europese en Amerikaanse beleidsmakers op om een dergelijke aanpak niet te volgen.