Google gaat fingerprinting toestaan voor advertenties, toezichthouder bezorgd

De Britse toezichthouder ICO is niet te spreken over een beslissing van Google om fingerprinting voor advertenties toe te gaan staan. "Onze reactie is duidelijk: bedrijven hebben geen vrij spel om fingerprinting in te zetten zoals ze willen. Net zoals elke advertentietechnologie moet het rechtmatig en transparant worden toegepast en als dat niet zo is zal de ICO optreden", zegt Stephen Almond. directeur regulatoire risico's bij de toezichthouder.

Bij fingerprinting wordt er naar eigenschappen van het systeem en de browser gekeken om een unieke fingerprint van de gebruiker te maken. Op deze manier kunnen trackers gebruikers over het internet volgen, zonder afhankelijk te zijn van cookies. Volgens de ICO is fingerprinting geen eerlijke manier om mensen op internet te volgen, omdat het waarschijnlijk de keuze en controle van mensen vermindert over hoe hun informatie wordt verzameld. "De aanpassing aan het beleid van Google houdt in dat fingerprinting nu de toepassing van third-party cookies kan vervangen", stelt Almond.

"We denken dat deze aanpassing onverantwoord is", gaat de ICO-directeur. verder. Google heeft zelf eerder gezegd dat fingerprinting niet voldoet aan de verwachtingen die gebruikers voor privacy hebben, omdat gebruikers er niet eenvoudig toestemming voor kunnen geven zoals bij cookies. "In tegenstelling tot cookies kunnen gebruikers hun fingerprint niet verwijderen, en daarom niet controleren hoe hun informatie wordt verzameld. We vinden dat dit gebruikerskeuze ondermijnt en verkeerd is", aldus Google in 2019.

Het techbedrijf is daar nu op teruggekomen en gaat fingerprinting vanaf 16 februari volgend jaar in de eigen advertentieproducten toestaan. "We blijven in gesprek met Google over deze ommezwaai en het afscheid dat het vormt van onze verwachting van een privacyvriendelijk internet", merkt Almond op. Straks mogen organisaties fingerprinting via Googles advertentiediensten toepassen, zonder dat ze hiermee het beleid van Google overtreden. "Gegeven de positie en omvang die Google in het online advertentie-ecosysteem heeft is dit significant", voegt de ICO-directeur toe.

Almond herhaalt dat organisaties die fingerprinting gaan toepassen moeten aantonen dat ze aan de wet voldoen, waaronder transparantie en het bieden van vrije keuze. "Gebaseerd op onze kennis van hoe fingerprinting werkt en wordt gebruikt voor advertenties is dit een hoge lat. Bedrijven moeten niet denken dat fingerprinting een eenvoudige oplossing is voor het verdwijnen van third-party cookies en andere cross-site trackingmethodes", aldus de ICO-directeur. De toezichthouder komt volgend jaar met meer informatie over wat het van plan is te doen om mensen echte vrije keuze te geven over hoe hun informatie wordt gebruikt.