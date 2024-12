UWV meldde dit jaar al 769 datalekken bij AP, vier met grote impact

Het UWV heeft in de eerste tien maanden van dit jaar 769 datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld, waarvan vier datalekken met een grote impact. Dat staat in de 'Stand van uitvoering sociale zekerheid december 2024'. Bijna alle datalekken waar het UWV mee te maken kreeg betroffen persoonsgegevens van één persoon waarbij de mogelijke risico’s beperkt zijn, aldus de uitkeringsinstantie.

Van 1 januari tot en met 31 oktober deden zich vier datalekken voor met grote impact. Het ging om de inbraak op een commercieel videoplatform dat het UWV gebruikt voor het voeren van videogesprekken met cliënten in het buitenland. Volgens het UWV valt niet uit te sluiten dat tijdelijk opgeslagen logbestanden in handen zijn gekomen van de aanvallers. "In deze logbestanden bevonden zich niet-bijzondere persoonsgegevens (waaronder naam, e-mailadres) van 378 cliënten, een aantal ingehuurde tolken en medewerkers van UWV."

Het tweede impactvolle datalek deed zich voor op 4 mei. Via een account op werk.nl zijn 150.000 cv’s bekeken en mogelijk gedownload. Het gaat om cv’s van werkzoekenden met en zonder uitkering die gebruikmaken van werk.nl om werk te vinden. Een deel van de cv’s bevat contactgegevens van werkzoekenden. Het derde incident betrof het afbranden van een bestelbus die transport van post tussen UWV-kantoren verzorgde. Hierbij is binnengekomen post die gedigitaliseerd moest worden en twee fysieke dossiers die gearchiveerd moesten worden verloren gegaan. Deze dossiers zijn volgens het UWV nog wel digitaal beschikbaar.

Het vierde incident werd veroorzaakt door dubbele aangiftes na faillissementen in de Loonaangifteketen. "Sinds april 2023 zijn door het out of support raken van een applicatie bij de Belastingdienst sommige aangiftes van inhoudingsplichtigen na een faillissement verkeerd (dubbel) verwerkt. Hierdoor kon mogelijk een fictief hoger inkomen ontstaan in de Polisadministratie, met mogelijke gevolgen voor bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen", aldus het UWV. De uitkeringsinstantie stelt dat de gevolgen voor uitkeringsgerechtigden beperkt waren en de getroffen mensen inmiddels persoonlijk zijn geïnformeerd.